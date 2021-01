Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Ora è il momento del relax e di dedicarci a noi stessi. Risolleviamo la giornata di qualcuno con una splendida buonanotte. ecco qui delle Frasi pronte da condividere. • Questa notte, prima di addormentarmi, ho provato a contare le stelle e mi sono accorto che sono milioni di milioni ma la più bella e splendente del firmamento ce l’ho io al mio fianco ed ora sta leggendo questo messaggio….dolce notte stella mia! • Adesso chiudi gli occhi e sogna di noi che sogniamo di stare insieme in eterno. buonanotte mio battito • Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard) • Ogni raggio dell’alba prenda per mano i ... Leggi su giornal (Di mercoledì 20 gennaio 2021)! Ora è il momento del relax e di dedicarci a noi stessi. Risolleviamo la giornata di qualcuno con una splendidaqui dellepronte da condividere. • Questa notte, prima di addormentarmi, ho provato a contare le stelle e mi sono accorto che sono milioni di milioni ma la più bella e splendente del firmamento ce l’ho io al mio fianco ed ora sta leggendo questo messaggio….dolce notte stella mia! • Adesso chiudi gli occhi e sogna di noi che sogniamo di stare insieme in eterno.mio battito • Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard) • Ogni raggio dell’alba prenda per mano i ...

emma_Iax : RT @weirdovery: ciao io e le mie amiche abbiamo aperto un profilo dove posteremo frasi a caso della nostra chat seguiteci se volete baci - weirdovery : ciao io e le mie amiche abbiamo aperto un profilo dove posteremo frasi a caso della nostra chat seguiteci se volete… - Alexita10555364 : @cheekstyles Capisco, però sinceramente è molto smielata come frase e non lo rappresenta, cioè potrebbe riferirsi a… - Giusy_13Lab : RT @MollyBloom82: «Alle volte è il titolo Che basta ad accendere in me il Desiderio d'un libro Alle volte è l'incipit le prime frasi Insomm… - Paolo_4759 : @StaseraItalia Buonasera Sig.ra Barbara e complimenti per il successo della sua trasmissione. Le chiedo se fosse il… -