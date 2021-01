Coronavirus, news: Pfizer tarda le consegne. Boccia: "Azioni legali concordate". LIVE (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rivisto il piano vaccini per non lasciare nessuna Regione senza dosi. Accordo di solidarietà tra i Governatori. Oltre 10 mila nuovi positivi, 603 decessi. In calo i ricoveri e le terapie intensive. 1600 morti in Gran Bretagna, superati i 400 mila negli Usa. Merkel teme la variante inglese e proroga le restrizioni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rivisto il piano vaccini per non lasciare nessuna Regione senza dosi. Accordo di solidarietà tra i Governatori. Oltre 10 mila nuovi positivi, 603 decessi. In calo i ricoveri e le terapie intensive. 1600 morti in Gran Bretagna, superati i 400 mila negli Usa. Merkel teme la variante inglese e proroga le restrizioni

vaticannews_it : #19gennaio #Tunisia Intervista a monsignor Antoniazzi: #giovani delusi, la gente ha fame #proteste #chiesa Leggi o… - repubblica : Coronavirus, contagi giù del 20%. E il Veneto dimezza i casi. 'Sacrifici del Natale efficaci' - repubblica : Coronavirus, in Amazzonia è emergenza: manca ossigeno e ospedali pieni - faraeditore : PERCHÉ È IMPOSSIBILE CAMBIARE IL MONDO - riflessioni di un eremita - di Pietro Tartamella COME POTREBBE ESSERE I… - cettinanicotina : RT @carloalberto: Il senatore grillino Ciampolillo ha inventato una cura per il COVID basata sulla vaporizzazione del fiore di cannabis ter… -