Sarah Kohan esagerata, lato B da urlo in spiaggia per lady Chicharito (FOTO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora una volta Sarah Kohan prova a far perdere la testa ai propri fan. La bellissima modella e compagna di vita di Chicharito Hernandez, l'ex attaccante messicano del Manchester United, ha pubblicato un altro scatto in cui mostra il suo lato B eccezionale in spiaggia, dimostrando di avere un corpo da sballo che è il sogno di molti fan. Ecco di seguito la FOTO postata su Intagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Kohan (@SarahKohan)

Sarah Kohan, la bellissima fidanzata dell'attaccante messicano Javier Hernandez, è letteralmente esplosa contro tutti coloro che nell'ultimo periodo ...

