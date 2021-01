Metropolitana leggera Capua-Aversa | Buompane M5S | “Opportunità per il territorio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Da anni i residenti dei comuni di, Santa MariaVetere eattendono il prolungamento della lineabloccata nel 2010, poi finita nel dimenticatoio per oltre un decennio; ancora oggi sulsono visibili i cantieri abbandonati” – spiega in una nota Giuseppe, parlamentare del MoVimento 5 Stelle membro della commissione Bilancio della Camera. “Emblematica la fermata/stazione di Santa MariaVetere, ormai sommersa dalla vegetazione e dai rifiuti abbandonati. Da una nota dell’Enav si apprende che la giunta regionale della Campania, ha inserito il progetto della linea tranviaria per collegare i poli urbani, tra le istanze che potrebbero ricevere i fondi dal ...