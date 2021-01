“Il fondo italiano deve cambiare adesso metodologia di lavoro Altrimenti ci giochiamo Milano-Cortina 2026 e il futuro!” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci disi è presa una settimana di pausa per tirare il fiato dopo il massacrante Tour de Ski. Cionondimeno, L’ululato del Bubo non si ferma. Anzi, si approfitta del weekend buco per approfondire alcuni temi lanciati dadurante la precedente puntata. Ecco dunque una puntata in cui vengono analizzate in profondità diverse tematiche relative a quanto accaduto durante la prova multi stage, con uno sguardo in particolare sullo stato del movimentoche, Federico Pellegrino a parte, appare addirittura agonizzante. Bubo, settimana scorsa dopo il Tour de Ski hai detto testualmente: “Non posso credere che ci siano tanti singoli in grado di infilarsi nei dieci sparsi per il mondo, ma nessuno di loro siaa parte Pellegrino e De Fabiani. Secondo me manca ...