Coronavirus: come il lockdown ha evitato la terza ondata (per ora) (Di martedì 19 gennaio 2021) Casi in calo rispetto alle ultime due settimane, giù anche ospedalizzati e terapie intensive. Le misure di contenimento adottate a Natale hanno scongiurato il peggio. L'analisi del bollettino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Progetto anticrisi Covid, 5milioni di euro per Villa Margherita e centro sportivo a Lido

CATANZARO, 19 GEN - Il Comune di Catanzaro ha incassato l’ok per i due progetti da 5milioni di euro sull’animazione sociale e sportiva nell’ambito delle misure anticrisi di contrasto agli effetti nega ...

Coronavirus: 36 nuovi casi a Pistoia, 241 in Toscana

Nelle ultime 24 ore si registrano, in provincia di Pistoia, 36 nuovi casi e un decesso da Coronavirus Sono 241 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.438 unità ...

CATANZARO, 19 GEN - Il Comune di Catanzaro ha incassato l'ok per i due progetti da 5milioni di euro sull'animazione sociale e sportiva nell'ambito delle misure anticrisi di contrasto agli effetti nega ...