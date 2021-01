Conte, battaglia in Senato per salvare il governo: cosa succede oggi (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto il dibattito al Senato per la crisi del governo: cerca i numeri per salvare il suo Esecutivo. Serve una nuova maggioranza. (websource)oggi, martedì 19 gennaio 2021, è la giornata decisiva per il governo Conte. In Senato è appena iniziato il dibattito, con il presidente del Consiglio che spiegherà i motivi della crisi e perché è importante proseguire l’azione dell’Esecutivo. In sostanza, Conte ha perso l’appoggio di Italia Viva: due ministre si sono dimesse ed è venuto meno il sostegno dei parlamentari del partito di Renzi. Ieri alla Camera il premier è riuscito a salvare il governo: nonostante l’astensione di Italia Viva ha ottenuto ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppeha aperto il dibattito alper la crisi del: cerca i numeri peril suo Esecutivo. Serve una nuova maggioranza. (websource), martedì 19 gennaio 2021, è la giornata decisiva per il. Inè appena iniziato il dibattito, con il presidente del Consiglio che spiegherà i motivi della crisi e perché è importante proseguire l’azione dell’Esecutivo. In sostanza,ha perso l’appo di Italia Viva: due ministre si sono dimesse ed è venuto meno il sostegno dei parlamentari del partito di Renzi. Ieri alla Camera il premier è riuscito ail: nonostante l’astensione di Italia Viva ha ottenuto ...

