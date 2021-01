Borsa | Leone Film | inibita immissione ordini senza limite prezzo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Tele) – Da domani 20 gennaio 2021 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarieGroup (LFG – Isin IT0004973696) non sarà consentita l’didi. Lo comunicaItaliana nella sezione “comunicati urgenti” precisando che “pertanto le azioni LFG verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium”. Oggi le azioniGroup hanno spiccato il volo mettendo a segno un rialzo di oltre il 23% in chiusura di seduta. A fare da assist al titolo è stato l’annuncio di rinnovo per altri 3 anni della partnership con Amazon, per distribuire idel gruppo sulla piattaforma Prime Video.