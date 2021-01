A marzo arriva Speravo de morì prima, la serie dedicata a Francesco Totti (Di martedì 19 gennaio 2021) La nuova produzione originale Sky che omaggia Francesco Totti s’intitola Speravo de morì prima. Prende spunto da Un capitano, il libro che lo stesso Totti ha scritto con Paolo Condò e che è uscito nel 2018 per Rizzoli. Nei panni del mitico giocatore c’è la scoperta cinematografica del 2020 Pietro Castellitto, che in una simpatica clip diffusa in queste ore riceve l’investitura da parte del Pupone, nonostante la rivelazione di essere mancino. Il destro di Totti, infatti, è entrato nella leggenda, ma la soluzione si trova sempre: “Basta girare la tv, ribaltare le immagini”. Pietro Castellitto, per sua stessa ammissione, è cresciuto nel culto di Francesco Totti, arrivando a dialogare con il poster in cameretta. Ma non è ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) La nuova produzione originale Sky che omaggias’intitolade. Prende spunto da Un capitano, il libro che lo stessoha scritto con Paolo Condò e che è uscito nel 2018 per Rizzoli. Nei panni del mitico giocatore c’è la scoperta cinematografica del 2020 Pietro Castellitto, che in una simpatica clip diffusa in queste ore riceve l’investitura da parte del Pupone, nonostante la rivelazione di essere mancino. Il destro di, infatti, è entrato nella leggenda, ma la soluzione si trova sempre: “Basta girare la tv, ribaltare le immagini”. Pietro Castellitto, per sua stessa ammissione, è cresciuto nel culto dindo a dialogare con il poster in cameretta. Ma non è ...

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - AngelsEspos : RT @NetflixIT: Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di Carta, arr… - Lalitodelalii : RT @NetflixIT: Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di Carta, arr… - laesposx : RT @NetflixIT: Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di Carta, arr… - FandomItaliani : RT @NetflixIT: Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di Carta, arr… -