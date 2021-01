Pallanuoto femminile | Preolimpico 2021 | Paolo Zizza sceglie le 13 del Setterosa Riserve Giuditta Galardi e Laura Barzon

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il dado è tratto: il CTha scelto le 13 atlete che comporranno ilper ilche si giocherà a Trieste da domani al 24 gennaio, in cui otto Nazionali si sfideranno per gli ultimi due posti ai Giochi di Tokyoper quanto concerne la. L’Italia rinuncia a, che saranno nella città giuliana in qualità die potranno essere inserite in squadra in caso di infortuni o positività al Coronavirus. Così al sito federale: “Abbiamo lavorato molto in questi tre giorni a Trieste, svolgendo delle partite tra di noi e cercando soprattutto di finalizzare quanto ...