MOVIOLA – Cagliari-Milan, rigore per fallo su Ibrahimovic: gol dello svedese (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Subito un calcio di rigore dopo cinque minuti in Cagliari-Milan. Episodio da MOVIOLA alla Sardegna Arena con il contatto su Zlatan Ibrahimovic che finisce giù dopo un lieve impatto con Lykogiannis. Ingenuo il difensore esterno greco, che avrebbe dovuto temporeggiare, dal dischetto si presenta proprio lo svedese che stavolta non perdona e trasforma. In alto il VIDEO. LA CLASSIFICA DEI RIGORI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Subito un calcio didopo cinque minuti in. Episodio daalla Sardegna Arena con il contatto su Zlatanche finisce giù dopo un lieve impatto con Lykogiannis. Ingenuo il difensore esterno greco, che avrebbe dovuto temporeggiare, dal dischetto si presenta proprio loche stavolta non perdona e trasforma. In alto il. LA CLASSIFICA DEI RIGORI SportFace.

