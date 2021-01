Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? L’eliminato del 18 gennaio 2021 è… (Video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Il nome del nuovo eliminato, annunciato nella puntata di Grande Fratello di lunedì 18 gennaio 2021, corrisponde a quello di Cecilia Capriotti. La showgirl ed attrice originaria di Ascoli Piceno (nelle Marche) è stata eliminata dal gioco con una percentuale di voto pari al 3%. Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? A comunicare il verdetto ufficiale, nella diretta di ieri del Grande Fratello Vip 5, è stato Alfonso Signorini. Intorno alla mezzanotte, infatti, il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Chi èdelVip? Il nome del nuovo eliminato, annunciato nella puntata didi lunedì 18, corrisponde a quello di Cecilia Capriotti. La showgirl ed attrice originaria di Ascoli Piceno (nelle Marche) è stata eliminata dal gioco con una percentuale di voto pari al 3%.Vip, chi è? A comunicare il verdetto ufficiale, nella diretta didelVip 5, è stato Alfonso Signorini. Intorno alla mezzanotte, infatti, il ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - MiryJed : Giulia non merita la finale! A parte la storiella cosa ha fatto? È pure entrata dopo e il suo grande fratello l’ha… - MondoTV241 : Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti è stata eliminata #CeciliaCapriotti #grandefratellovip -