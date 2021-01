“Abbiamo perso tutto, la libertà, la scuola, il lavoro, la cultura: si dimetta e vada in Cina”, Sgarbi a Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) Così come le opposizioni, anche Vittorio Sgarbi nel suo intervento alla Camera ha duramente bacchettato l’azione del governo Conte: “Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro, Abbiamo chiuso i cinema, i teatri, i ristoranti, i musei. Non è una crisi al buio, è una crisi in piena luce“. Sgarbi: “Non è stato eletto, sia onesto e responsabile: si dimetta e vada in Cina” Poi, ha incalzato il critico d’arte, “Lei ha perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato: Zingaretti non la voleva. Lei non è indispensabile, non è stato eletto, dunque sia onesto e responsabile: si dimetta e vada in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Così come le opposizioni, anche Vittorionel suo intervento alla Camera ha duramente bacchettato l’azione del governo: “: la, la, ilchiuso i cinema, i teatri, i ristoranti, i musei. Non è una crisi al buio, è una crisi in piena luce“.: “Non è stato eletto, sia onesto e responsabile: siin” Poi, ha incalzato il critico d’arte, “Lei hala protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato: Zingaretti non la voleva. Lei non è indispensabile, non è stato eletto, dunque sia onesto e responsabile: siin ...

TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - borghi_claudio : Ma l'INCOMPETENTE che sta al MEF che dice che oggi con lo spread (ancora tu?) Abbiamo perso 8 milioni ma ha idea di… - disinformatico : Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che alla Casa Bianca ci sia qualcuno che potrebbe, che so, andare in TV o postare s… - italiaserait : “Abbiamo perso tutto, la libertà, la scuola, il lavoro, la cultura: si dimetta e vada in Cina”, Sgarbi a Conte - JacopoBris : Ieri abbiamo perso contro l’Inter, allenata da Conte, con un gol di @kingarturo23. Dulcis in fundo… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo perso Noleggi con il conducente: «Abbiamo perso il 70%» La Gazzetta di Mantova Roma, Ibanez: insulti e minacce sui social dopo il derby perso con la Lazio Lui disattiva tutti i commenti

La speranza è che si riprenda dalla brutta botta mentale, pochi giorni prima del derby aveva messo in palio la maglia con cui avrebbe giocato contro la Lazio per festeggiare il traguardo dei 100 mila ...

Barella, fuga da San Siro dopo aver abbattuto la Juventus: è nata la piccola Matilde

Nata alle 6.23, è stata la moglie Federica Schievenin ad annunciare il lieto evento sul proprio profilo Instagram: «Benvenuta Matilde del nostro cuore». Se c’è un giocatore che meglio di tutti sta ren ...

La speranza è che si riprenda dalla brutta botta mentale, pochi giorni prima del derby aveva messo in palio la maglia con cui avrebbe giocato contro la Lazio per festeggiare il traguardo dei 100 mila ...Nata alle 6.23, è stata la moglie Federica Schievenin ad annunciare il lieto evento sul proprio profilo Instagram: «Benvenuta Matilde del nostro cuore». Se c’è un giocatore che meglio di tutti sta ren ...