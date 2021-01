Rigiocarsi il rinnovo Bisignani bombarda Mattarella | Perché vuole a tutti i costi salvare Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il tentativo di blindareè firmato Sergio. Questo è quanto sostiene Luigi, in un intervento su Il Tempo di oggi, domenica 17 gennaio, in cui si passa ai raggi X la crisi di governo. "È Sergioil novello Richelieu dei cosiddetti Costruttori, pur di riuscire a traghettare questa maggioranza e questo Presidente del Consiglio fino alla fine del suo mandato eil", scrive l'uomo che sussurrava ai potenti. E per confermarlo ricorda come "il premier, appena fuori dal Quirinale, dopo le botte di Renzi, si presenta ancora più sicuro ed arrogante del solito. Ma questa volta l'operazione difficilmente riusciràè in mano a politici di lungo corso", aggiunge...