Napoli-Fiorentina, calcio d'inizio posticipato? La situazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli attende l'esito del nuovo giro di tamponi ma se i risultati dovessero tardare, il calcio d'inizio della gara con la Fiorentina può slittare Il calcio di inizio di Napoli-Fiorentina, al momento previsto per le 12:30, potrebbe slittare nel primo pomeriggio. L'Asl di Napoli, infatti, ha predisposto un nuovo giro di tamponi per la squadra di Gennaro Gattuso dopo la positività di Fabian Ruiz e i risultati si sapranno solamente a poche ore dall'inizio della partita. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli ha già allertato sia la Lega calcio che la Fiorentina della possibilità che la partita possa essere posticipata al pomeriggio nel caso in cui i risultati dei tamponi non venissero ...

