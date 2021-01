Toscana zona gialla: la guida alla nuove regole. Bar e ristoranti: cosa cambia (Di sabato 16 gennaio 2021) Le norme hanno l’obiettivo di evitare gli assembramenti da movida. La spesa si può fare ovunque, ancora chiusi gli impianti sciistici Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 16 gennaio 2021) Le norme hanno l’obiettivo di evitare gli assembramenti da movida. La spesa si può fare ovunque, ancora chiusi gli impianti sciistici

regionetoscana : La Toscana resta in zona gialla anche nel fine settimana. ?Consentiti spostamenti dalle 5 alle 22 all'interno della… - FioreAppassito2 : @HONEVUS @6dimattina_ Le Marche in zona arancione con indice di RT inferiore a 1, ma Campania e Toscana con un indi… - galgani_marta : Approfitto della zona gialla in Toscana... Mare togli tutti i pensieri ?? - ilGiunco : Weekend in zona gialla per la Toscana: oggi si può andare a pranzo al ristorante - 93Annetta : Finalmente oggi potrò ritornare al bar con le mie amiche perché la Toscana è zona gialla..???? -