Oney Tapia e Carolyn Smith: a Oggi è un altro giorno la loro forza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ospiti a Oggi è un altro giorno Oney Tapia e Carolyn Smith, lui nello studio di via Teulada a Roma, l’altra in collegamento da casa dopo una mattinata importante. Come sappiamo Serena Bortone conduce da casa ma il covid non toglie spessore alle interviste della padrona di casa. “Carolyn cosa ti ha insegnato Oney Tapia?” chiede la Bortone. “Oltre al fatto che è un grande uomo e un grande sportivo ma è il rialzarsi dopo un grande problema. Ma la cosa che ho sempre ammirato di lui durante Ballando con le stelle è il suo vedere al di là della vista, una sensibilità dimostrata anche ballando, la sensazione di esserci e con tutta la coreografia. Lui vedeva tutto e questa è l’eccellenza”. Oney ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ospiti aè un, lui nello studio di via Teulada a Roma, l’altra in collegamento da casa dopo una mattinata importante. Come sappiamo Serena Bortone conduce da casa ma il covid non toglie spessore alle interviste della padrona di casa. “cosa ti ha insegnato?” chiede la Bortone. “Oltre al fatto che è un grande uomo e un grande sportivo ma è il rialzarsi dopo un grande problema. Ma la cosa che ho sempre ammirato di lui durante Ballando con le stelle è il suo vedere al di là della vista, una sensibilità dimostrata anche ballando, la sensazione di esserci e con tutta la coreografia. Lui vedeva tutto e questa è l’eccellenza”....

raffarondo : @altrogiornorai1 @oney_tapia @serenabortone Che puntatone oggi!! Grazie! Abbiamo bisogno di coltivare la speranza! - Ema_poet : La forza, la grinta e il coraggio di Oney Tapia un grande campione per vincere non servono gli occhi se possiedi il… - altrogiornorai1 : “La prima cosa che mi ha dato lo stimolo per andare avanti è stata la mia famiglia” @oney_tapia a… - zazoomblog : Incidente Oney Tapia comè diventato cieco nel 2011?- Un tronco mi ha colpito all’altezza degli occhi - #Incidente… - ClarabellaBest : RT @altrogiornorai1: .@oney_tapia ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ) #15gennaio https… -