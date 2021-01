La provocazione social di Caicedo: “Menomale che era un’amichevole” (Di sabato 16 gennaio 2021) Felipe Caicedo ha esultato così su Twitter per la vittoria nel derby: “Meno male che era un’amichevole”.L’attaccante ecuadoriano ha risposto così a un’intervista dell’ex attaccante giallorosso Ruggero Rizzitelli, che nei giorni scorsi aveva definito la gara “un’amichevole contro una piccola squadra”. Meno Male che era un Amichevole ragazzi — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 15, 2021 Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Felipeha esultato così su Twitter per la vittoria nel derby: “Meno male che era”.L’attaccante ecuadoriano ha risposto così a un’intervista dell’ex attaccante giallorosso Ruggero Rizzitelli, che nei giorni scorsi aveva definito la gara “contro una piccola squadra”. Meno Male che era un Amichevole ragazzi — Felipe(@Felipao) January 15, 2021 Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

