Covid, in Francia coprifuoco in tutto il Paese anticipato alle 18 (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'annuncio del primo ministro Jean Castex: la misura resterà in vigore per almeno 15 giorni a partire da sabato 16 gennaio Leggi su today (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'annuncio del primo ministro Jean Castex: la misura resterà in vigore per almeno 15 giorni a partire da sabato 16 gennaio

TgLa7 : #Covid,#Francia: coprifuoco anticipato alle 18. Castex: 'In tutto il Paese da sabato per almeno 15 giorni' - EmilioCarelli : Il #coprifuoco in Francia, che attualmente comincia alle 20, sarà anticipato da sabato alle 18 in tutto il paese 'p… - LaStampa : Covid, in Francia scatta il coprifuoco alle 18 in tutto il Paese: “Le scuole restano aperte” - lanomalia69 : @lucianonobili @StaseraItalia Nobili. Ita ha il più alto numero di morti/abitanti in Europa Falso! Belgio e Sloven… - Gengiskan73 : RT @AlessandroCere7: 6 casi con gravi effetti collaterali sono stati osservati in #Francia con il vaccino Pfizer durante questa terza setti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18. Merkel pensa a un lockdown rafforzato dal 20 gennaio Il Fatto Quotidiano Berlusconi in ospedale a Monaco, ‘Sto bene solo controlli di routine’

Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi leaves San Raffaele hospital in Milan, 14 September 2020. Silvio Berlusconi said suffering from COVID-19 was "the most dangerous ordeal of my life" as h ...

Emergenza Covid, le misure in arrivo

Salgono i contagi e si studiano i nuovi provvedimenti. Continua la campagna vaccinale in Italia ma c'è chi invoca un nuovo lockdown ...

Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi leaves San Raffaele hospital in Milan, 14 September 2020. Silvio Berlusconi said suffering from COVID-19 was "the most dangerous ordeal of my life" as h ...Salgono i contagi e si studiano i nuovi provvedimenti. Continua la campagna vaccinale in Italia ma c'è chi invoca un nuovo lockdown ...