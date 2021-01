Coronavirus Italia, il bollettino del 14 gennaio 2021: 17.246 nuovi casi, 522 i decessi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 17.246 i nuovi casi di Coronavirus, e 522 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 17.246 (ieri 15.774) Tamponi (diagnostici e di controllo): 160.585 (ieri 175.429) Attualmente positivi: 561.380 -3.394 (ieri 564.774) Ricoverati con sintomi: -415 (ieri -187) Ricoverati in Terapia Intensiva: -22 (ieri -57) Ingressi in terapia intensiva: 164 (ieri 165) Totale casi positivi: 2.336.279 (ieri 2.319.036) Deceduti: 522 (ieri +507) Total deceduti: 80.848 Dimessi/guariti: +20.115 Vaccinati: 896.498 Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 17.246 idi, e 522 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 17.246 (ieri 15.774) Tamponi (diagnostici e di controllo): 160.585 (ieri 175.429) Attualmente positivi: 561.380 -3.394 (ieri 564.774) Ricoverati con sintomi: -415 (ieri -187) Ricoverati in Terapia Intensiva: -22 (ieri -57) Ingressi in terapia intensiva: 164 (ieri 165) Totalepositivi: 2.336.279 (ieri 2.319.036) Deceduti: 522 (ieri +507) Total deceduti: 80.848 Dimessi/guariti: +20.115 Vaccinati: 896.498

