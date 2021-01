Ritorno a scuola, domani alle 10 protesta dei sindacati del Lazio a Montecitorio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) domani protesta dei sindacati del Lazio davanti a Montecitorio per contestare i problemi legati al Ritorno a scuola L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021)deideldavanti aper contestare i problemi legati alL'articolo .

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - Agenzia_Ansa : #Scuola: ritorno in ordine sparso. La mappa delle ripartenze #ANSA - lucfontana : Il ritorno a scuola, regione per regione (via @Corriere) - orizzontescuola : Ritorno a scuola, domani alle 10 protesta dei sindacati del Lazio a Montecitorio - finelinexsara : domani ritorno a scuola indovinate cosa mi è venuto -