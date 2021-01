Covid, in Cdm la bozza del nuovo decreto: verso una zona gialla rafforzata nei giorni feriali, arancione nel weekend. E sulle scuole è ancora scontro, Toti: “In Liguria il 7 e l’8 resteranno chiuse se il governo continua a tentennare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda le scuole fino alla seconda media, che restano aperte in ogni caso, anche in zona rossa Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda lefino alla seconda media, che restano aperte in ogni caso, anche inrossa

