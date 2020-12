Il vaccino di Oxford-Astrazeneca contro il coronavirus è stato approvato nel Regno Unito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (foto: Triggermouse via Pixabay)Dopo i vaccini anti Covid di Pfizer-Biontech e Moderna, oggi i riflettori sono puntati sul vaccino di Oxford-Astrazeneca, altro protagonista della risposta alla pandemia, sviluppato dall’università di Oxford e dall’Irbm di Pomezia e prodotto da Astrazeneca. Oggi per il medicinale è arrivata l’autorizzazione all’uso di emergenza nel Regno Unito. La notizia dell’approvazione giunge dalla stessa Astrazeneca, che fa sapere che le prime vaccinazioni verranno somministrate all’inizio del nuovo anno, fra pochissimi giorni. Il processo di autorizzazione sembra simile a quello seguito del vaccino di Pfizer-Biontech, che è stato approvato prima in Gran Bretagna e successivamente ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (foto: Triggermouse via Pixabay)Dopo i vaccini anti Covid di Pfizer-Biontech e Moderna, oggi i riflettori sono puntati suldi, altro protagonista della risposta alla pandemia, sviluppato dall’università die dall’Irbm di Pomezia e prodotto da. Oggi per il medicinale è arrivata l’autorizzazione all’uso di emergenza nel. La notizia dell’approvazione giunge dalla stessa, che fa sapere che le prime vaccinazioni verranno somministrate all’inizio del nuovo anno, fra pochissimi giorni. Il processo di autorizzazione sembra simile a quello seguito deldi Pfizer-Biontech, che èprima in Gran Bretagna e successivamente ...

