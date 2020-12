Jude Law: Sienna Miller ricorda il tradimento con la tata: "Fu uno shock" (Di domenica 6 dicembre 2020) Sienna Miller, ex compagna di Jude Law, ha parlato di quando l'attore la tradì con la tata Daisy Wright e la relazione fu svelata dai giornali britannici: 'Fu uno shock e ho rimosso alcune cose di quel periodo'. In una nuova intervista rilasciata al Daily Beast, Sienna Miller ha ricordato il tradimento del suo ex fidanzato Jude Law, che quindici anni fa ebbe una relazione con la sua tata, definendolo "uno dei momenti più impegnativi che spero di non dover mai rivivere". Era il 2005 quando Sienna Miller e Jude Law rappresentavano una delle coppie più glamour del cinema internazionale. Nel pieno della loro storia d'amore, però, l'attore finì al centro di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020), ex compagna diLaw, ha parlato di quando l'attore la tradì con laDaisy Wright e la relazione fu svelata dai giornali britannici: 'Fu unoe ho rimosso alcune cose di quel periodo'. In una nuova intervista rilasciata al Daily Beast,hato ildel suo ex fidanzatoLaw, che quindici anni fa ebbe una relazione con la sua, definendolo "uno dei momenti più impegnativi che spero di non dover mai rivivere". Era il 2005 quandoLaw rappresentavano una delle coppie più glamour del cinema internazionale. Nel pieno della loro storia d'amore, però, l'attore finì al centro di ...

hiddlestovn : jude law che in the holiday fa il papà vedovo sensibile wheew questa improvvisa voglia di andare a fare la au pair - francescabreeee : RT @ultracheeesee: Fiorello Jude Law e Matt Damon che cantano “Americano” in The Talented Mr. Ripley rent free nella mia mente - martyinthewood : Ma quanto affascinante è jude law nel film The holiday? Lo amo - f4stfu5e : Le risposte del sondaggio Damon Albarn/Jude Law mi ricordano quelle dell'anno di Nevermind dei Nirvana - vivodicjnema : Jude law bonissimo mamma mia non solo per gli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Jude Law Stasera in tv: 5 film in streaming con Jude Law consigliati da vedere su... AMICA - La rivista moda donna Stasera in tv: 5 film in streaming con Jude Law consigliati da vedere su Netflix

I 5 film imperdibili del bellissimo e pericolosissimo Jude Law. Cinque film in streaming da vedere stasera in tv, ma anche prima e anche dopo ...

“The third day”, la recensione – Un viaggio introspettivo fra mistery e horror

di Stefano Di Maria Non era mai stata scritta e realizzata una serie con una stagione divisa in due blocchi di episodi che si E’ un viaggio introspettivo in due diversi modi di elaborare il lutto ...

I 5 film imperdibili del bellissimo e pericolosissimo Jude Law. Cinque film in streaming da vedere stasera in tv, ma anche prima e anche dopo ...di Stefano Di Maria Non era mai stata scritta e realizzata una serie con una stagione divisa in due blocchi di episodi che si E’ un viaggio introspettivo in due diversi modi di elaborare il lutto ...