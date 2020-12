Penny Dreadful: City Of Angels, la recensione: lo spin-off che esplora nuove atmosfere (Di sabato 5 dicembre 2020) La recensione di Penny Dreadful: City Of Angels, spin-off della serie in tre stagioni creata da John Logan che si sposta dall'Inghilterra vittoriana alla Los Angeles degli anni Trenta. Non possiamo che cominciare questa recensione di Penny Dreadful: City Of Angels con un avvertimento: se vi aspettate di trovare in questo spin-off le stesse atmosfere della serie horror in tre stagioni con Eva Green, resterete probabilmente un po' delusi. La chiave per approcciarsi alla visione di questa serie, creata sempre da John Logan, è lasciarsi completamente alle spalle quella che l'ha proceduta. Addio alle buie e fumose strade londinesi della fine dell'Ottocento, benvenuta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) LadiOf-off della serie in tre stagioni creata da John Logan che si sposta dall'Inghilterra vittoriana alla Los Angeles degli anni Trenta. Non possiamo che cominciare questadiOfcon un avvertimento: se vi aspettate di trovare in questo-off le stessedella serie horror in tre stagioni con Eva Green, resterete probabilmente un po' delusi. La chiave per approcciarsi alla visione di questa serie, creata sempre da John Logan, è lasciarsi completamente alle spalle quella che l'ha proceduta. Addio alle buie e fumose strade londinesi della fine dell'Ottocento, benvenuta ...

