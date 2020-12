Il Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all’asciutto, ma senza le barriere del sistema idraulico – spiegano dal Centro maree – l’acqua si sarebbe spinta a +135. La punta massima in mare finora è stata di 127 centimetri, misurati alla diga del Lido. Ma con un vento di scirocco a 75 km orari, precisano gli esperti, l’acqua si sarebbe insaccata verso l’interno della laguna, superando ampiamente il metro e 30. Fenomeno impedito dal Mose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilsollevato ieri sera alle 3 bocche di porto standoda una forte acqua alta. Il livello dia inè fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all’asciutto, ma senza le barriere del sistema idraulico – spiegano dal Centroe – l’acqua si sarebbe spinta a +135. La punta massima infinora è stata di 127 centimetri, misurati alla diga del Lido. Ma con un vento di scirocco a 75 km orari, precisano gli esperti, l’acqua si sarebbe insaccata verso l’interno della, superando ampiamente il metro e 30. Fenomeno impedito dal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Il Mose sta proteggendo Venezia, 50 cm il divario mare-laguna. Fuori delle dighe toccata la punta 127 cm, in città… - RaiNews : La punta massima in mare finora è stata di 127 centimetri, misurati alla diga del Lido #MOSE - SkyTG24 : Maltempo, il Mose protegge Venezia: per la prima volta alzate barriere in notturna - SLN_Magazine : Il Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: Il Mose sta proteggendo Venezia, 50 cm il divario mare-laguna. Fuori delle dighe toccata la punta 127 cm, in città stabil… -