Il coronavirus rallenta la marcia | meno contagi e vittime nelle ultime 24 ore

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute certifica oggi 21.052 (24.099 ieri) nuovi casi e 662 (814 ieri) morti. I positivi sono attualmente 754.169 (757.702 ieri), 720.494 dei quali si trovano in isolamento domiciliare,30.158 sono ricoverati con sintomi. Sono 3.517 invece i pazienti in terapia intensiva: 192 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati24 ore sono stati 194.984 (212.741 ieri), per un totale da inizio emergenza di 22.962.114. Il rapporto positivi-tamponi è al 10,7 per cento, in calo rispetto a ieri. Le regioni con il maggior numero disono la Lombardia (3.158), il Veneto (3.607), l'Emilia Romagna (1.964), il Piemonte (1.456) e la Puglia (1.884).LO SCENARIO PER REGIONE in aggiornamentoLOMBARDIASono 3.148 i nuovi positivi in Lombardia, il 10% dei 31.193 tamponi processati ...