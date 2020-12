Conte, la compagna e la cena nel ristorante da 160 euro a testa: alla faccia della crisi! (Di sabato 5 dicembre 2020) Non c’è solo la grana Mes e una pandemia da gestire per il premier Giuseppe Conte, ma anche quella relativa alla questione scorta che riguarda la sua compagna, la signora Paladino. Durante l’ultima conferenza stampa per illustrare il nuovo (l’ennesimo) Dpcm, Conte ha smentito categoricamente la versione di una testimone che avrebbe visto la coppia a cena il 31 ottobre scorso all’Enoteca Achilli al Parlamento. A quella data infatti la sera i ristoranti erano chiusi proprio per effetto id un dpcm dello stesso Conte, questo vuol dire che il premier avrebbe dovuto farsi riaprire il locale solo per lui e la fidanzata. Conte nega, ma ammette di essere cliente abituale di Achilli: “L’ultima volta siamo stati lì con Olivia il 25 settembre o forse qualche giorno più tardi”. ... Leggi su ilparagone (Di sabato 5 dicembre 2020) Non c’è solo la grana Mes e una pandemia da gestire per il premier Giuseppe, ma anche quella relativaquestione scorta che riguarda la sua, la signora Paladino. Durante l’ultima conferenza stampa per illustrare il nuovo (l’ennesimo) Dpcm,ha smentito categoricamente la versione di una testimone che avrebbe visto la coppia ail 31 ottobre scorso all’Enoteca Achilli al Parlamento. A quella data infatti la sera i ristoranti erano chiusi proprio per effetto id un dpcm dello stesso, questo vuol dire che il premier avrebbe dovuto farsi riaprire il locale solo per lui e la fidanzata.nega, ma ammette di essere cliente abituale di Achilli: “L’ultima volta siamo stati lì con Olivia il 25 settembre o forse qualche giorno più tardi”. ...

