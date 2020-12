Annalisa Malara, il personaggio dell’anno di SkyTg24: la dottoressa che il 20 febbraio diagnosticò il primo caso di Covid a Codogno (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 20 febbraio 2020 è stata lei a diagnosticare il primo caso di Covid a Codogno. Era di turno quando venne ricoverato Mattia che, proprio grazie alla sua intuizione, sarebbe diventato il “paziente 1”, il primo caso accertato del virus in Italia. Dopo quel momento, l’Italia è stata travolta dai contagi, dalla pandemia, dal lockdown. Oggi Sky Tg24 l’ha eletta personaggio dell’anno: si tratta della dottoressa Antonella Malara. Il nome è stato svelato oggi in apertura dell’evento Live In Courmayeur. “È un po’ come l’11 settembre, una data che ci ha davvero cambiato la vita“, ha detto al direttore Giuseppe De Bellis. “Credo che quel giorno ognuno di noi, soprattutto i sanitari, si ricordi cosa stesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 202020 è stata lei a diagnosticare ildi. Era di turno quando venne ricoverato Mattia che, proprio grazie alla sua intuizione, sarebbe diventato il “paziente 1”, ilaccertato del virus in Italia. Dopo quel momento, l’Italia è stata travolta dai contagi, dalla pandemia, dal lockdown. Oggi Sky Tg24 l’ha eletta: si tratta dellaAntonella. Il nome è stato svelato oggi in apertura dell’evento Live In Courmayeur. “È un po’ come l’11 settembre, una data che ci ha davvero cambiato la vita“, ha detto al direttore Giuseppe De Bellis. “Credo che quel giorno ognuno di noi, soprattutto i sanitari, si ricordi cosa stesse ...

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Malara Covid, anestesista di Codogno Annalisa Malara personaggio italiano 2020 Adnkronos L'anestesista Annalisa Malara premiata a Skytg24 Live In

Covid: dott.ssa Malara che per prima lo diagnosticò in Italia personaggio dell'anno per Sky Tg24 (2)

"Oggi - ha aggiunto la dott.ssa Malara - credo di rappresentare la dedizione a una professione che richiede sacrificio, studio e ...

"Oggi - ha aggiunto la dott.ssa Malara - credo di rappresentare la dedizione a una professione che richiede sacrificio, studio e ...