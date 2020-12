Servirà ancora il risultato del test per rientrare a lavorare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con il Nuovo Dpcm rimane l'obbligo di tampone per coloro che devono rientrare sul luogo di lavoro dopo la malattia. Dpcm: rimane l’obbligo di tampone per tornare al lavoro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con il Nuovo Dpcm rimane l'obbligo di tampone per coloro che devonosul luogo di lavoro dopo la malattia. Dpcm: rimane l’obbligo di tampone per tornare al lavoro su Notizie.it.

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - Alice41514987 : @MiniatiMeri Mi piace l'energia positiva del tuo post di buongiorno, per questo l'ho retweettato.. e questo fiore s… - Anna48684954 : @LegaSalvini Ancora si perde tempo con sto' Speranza ,ho già detto che non ha fatto nulla fin'ora figuriamoci se se… - guidop1967 : @GiacomoGorini Ma come, anche Fauci dice che dopo il vaccino servirà ancora mascherina e distanziamento fisico ...… - grazy07214738 : @Checco78 @micheleemiliano Temo che servirà ancora a giudicare dai numeri. Regione arancione da un mese e i numeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Servirà ancora Vaccino Covid, la virologa del team di Fauci: «Cautela, non sappiamo se funziona sugli asintomatici» Corriere della Sera