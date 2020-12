Coronavirus | ultime notizie Stop a spostamenti per Natale | le Regioni insorgono LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Festività blindate, passa la linea dura nella bozza del nuovo Dpcm in vigore da domani. Confermato il divieto degli, poche le deroghe, rovente il confronto con leche contestano il metodo del governo. La compagnia Ibm: "Gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19, e potrebbero prepararsi quindi a colpire la catena del freddo necessaria per far arrivare le dosi"