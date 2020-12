Vaccino Covid, Speranza: “Sarà gratis per tutti gli italiani, prime dosi da gennaio. Al momento non è previsto l’obbligo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Vaccino Covid “Sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani” e per la campagna “saranno coinvolti anche medici di famiglia e specializzandi”. Intervenuto in Parlamento per riferire sulle misure di contrasto alla pandemia, il ministro della Salute Roberto Speranza fornisce nuovi dettagli sulpiano vaccini elaborato dal ministero e dagli esperti dell’Istituto superiore di sanità. I tempi sono quelli già noti: le prime dosi, destinate a operatori sanitari e anziani nelle Rsa, saranno disponibili da gennaio, mentre “il cuore della campagna vaccinale secondo le previsioni sarà tra la prossima primavera e l’estate”, ha chiarito Speranza. Le dosi garantite all’Italia sono al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilsomministrato gratuitamente agli” e per la campagna “saranno coinvolti anche medici di famiglia e specializzandi”. Intervenuto in Parlamento per riferire sulle misure di contrasto alla pandemia, il ministro della Salute Robertofornisce nuovi dettagli sulpiano vaccini elaborato dal ministero e dagli esperti dell’Istituto superiore di sanità. I tempi sono quelli già noti: le, destinate a operatori sanitari e anziani nelle Rsa, saranno disponibili da, mentre “il cuore della campagna vaccinale secondo le previsioni sarà tra la prossima primavera e l’estate”, ha chiarito. Legarantite all’Italia sono al ...

