Ministro Speranza dichiara | “Il vaccino sarà gratuito per tutti i cittadini italiani”

Il problema vaccino è ormai quasi agli sgoccioli. Il Ministro Speranza ha fatto alcune rassicurazioni a riguardo durante la sua informativa. La corsa al vaccino sembra essere ormai agli sgoccioli ed i primi risultati sono già stati ottenuti. Mentre il ministero della Salute continua ad incoraggiare a fare i vari vaccini visto anche il boom L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

