Hawkeye: Hailee Steinfeld avvistata sul set della serie Marvel (video) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dei video girati sul set della serie Hawkeye mostrano Hailee Steinfeld impegnata nelle riprese accanto a Jaremy Renner. Le riprese di Hawkeye sono iniziate e dal set arrivano due video che mostrano Jeremy Renner e Hailee Steinfeld impegnati nelle riprese, confermando quindi che la giovane attrice è stata scelta per la parte di Kate Bishop. Nei due brevi filmati si può vedere anche il cane Lucky e la ragazza porta con sé un arco, anche se per ora non si può sapere dove i due protagonisti fossero diretti. Da quanto sappiamo finora, in Hawkeye ritroveremo Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton, alias Occhio di falco. Dopo qualche mese è stata così confermata anche la presenza di Hailee

