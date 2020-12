F1, Romain Grosjean dimesso dall’Ospedale Militare in Bahrain. Il francese vorrebbe correre ad Abu Dhabi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romain Grosjean ha lasciato ufficialmente oggi alle 10.30 locali l’Ospedale Militare in Bahrain, nel quale era stato ricoverato per i postumi del pauroso incidente nel corso dell’ultimo round iridato in F1. Il pilota francese della Haas, come è noto, era riuscito a salvarsi miracolosamente dopo l’impatto violentissimo contro le barriere tra curva 3 e 4 del tracciato di Sakhir: un crash nel quale la Haas del transalpino si era spezzata letteralmente in due ed aveva preso fuoco. Per Grosjean ustioni non di grave entità alle mani e alle caviglie, fortunatamente. Di conseguenza, come annunciato oggi dal team americano, Romain ha potuto lasciare la struttura ospedaliera. Starting the day off with some excellent news #HaasF1 pic.twitter.com/QW54OXKAah — Haas F1 Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha lasciato ufficialmente oggi alle 10.30 locali l’Ospedalein, nel quale era stato ricoverato per i postumi del pauroso incidente nel corso dell’ultimo round iridato in F1. Il pilotadella Haas, come è noto, era riuscito a salvarsi miracolosamente dopo l’impatto violentissimo contro le barriere tra curva 3 e 4 del tracciato di Sakhir: un crash nel quale la Haas del transalpino si era spezzata letteralmente in due ed aveva preso fuoco. Perustioni non di grave entità alle mani e alle caviglie, fortunatamente. Di conseguenza, come annunciato oggi dal team americano,ha potuto lasciare la struttura ospedaliera. Starting the day off with some excellent news #HaasF1 pic.twitter.com/QW54OXKAah — Haas F1 Team ...

