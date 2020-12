Di cosa parliamo oggi a Wired Trends 2021 – Lavoro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mercato del Lavoro è in fermento. Da un lato le difficoltà legate alla crisi economica generata da quella pandemica, dall’altro la necessità delle aziende di ripartire inserendo nuove professionalità. AWired Trends, con la collaborazione di Ipsos e Generali, una mattinata per conoscere le tendenze in atto sul piano occupazionale e capire quali sono le competenze emergenti, quali quelle in profonda trasformazione, quali le modalità per acquisirle. E quanto il nuovo coronavirus abbia rappresentato un fattore di accelerazione nella trasformazione digitale del mondo del Lavoro. Siamo in streaming oggi dalle 11:00 alle 13:00 sul sito dell’evento e in questa pagina. Ecco il programma della mattina: Ospiti di questo incontro: David Cis, Chief Operating Officer, Generali Italia; Nando Pagnoncelli, ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mercato delè in fermento. Da un lato le difficoltà legate alla crisi economica generata da quella pandemica, dall’altro la necessità delle aziende di ripartire inserendo nuove professionalità. A, con la collaborazione di Ipsos e Generali, una mattinata per conoscere le tendenze in atto sul piano occupazionale e capire quali sono le competenze emergenti, quali quelle in profonda trasformazione, quali le modalità per acquisirle. E quanto il nuovo coronavirus abbia rappresentato un fattore di accelerazione nella trasformazione digitale del mondo del. Siamo in streamingdalle 11:00 alle 13:00 sul sito dell’evento e in questa pagina. Ecco il programma della mattina: Ospiti di questo incontro: David Cis, Chief Operating Officer, Generali Italia; Nando Pagnoncelli, ...

Corriere : «Allentare significa andare incontro a una terza ondata. Non è un rischio. È una certezza. Allentare per cosa, poi?… - Diamant22769616 : @grotondo1 @sdcsroberts Ecco parliamo della cosa che è ridicola da entrambe le parti - soar24642284 : Cosa parliamo ?! - Ferrara95981769 : @sarazarrs @Lara_callegaro Ma non sempre diventa pessanti dai sempre i stesi discorsi per questo tnt stimma a tomma… - caporaso_maria0 : Dai ragazzi ma di cosa parliamo -

Ultime Notizie dalla rete : cosa parliamo Di cosa parliamo oggi a Wired Trends 2021 dedicato alla sostenibilità Wired Italia viabilità ¯à ¿à ½verbania

Mi scusi signora Ghidini . ma cosa significa strada di quartiere? Le ricordo che li esiste una scuola frequentata da centinaia di studenti , professori e personale ATA, esiste un campo da calcio frequ ...

ASD FIDENE, parla il capitano Matteo Diaco

Cosa rappresenta Fidene per te? Il Fidene rappresenta per me una seconda famiglia. Amo tutte le persone che ne fanno parte nonostante, come in tutte le famiglie, ci siano delle discussioni dovute ...

Mi scusi signora Ghidini . ma cosa significa strada di quartiere? Le ricordo che li esiste una scuola frequentata da centinaia di studenti , professori e personale ATA, esiste un campo da calcio frequ ...Cosa rappresenta Fidene per te? Il Fidene rappresenta per me una seconda famiglia. Amo tutte le persone che ne fanno parte nonostante, come in tutte le famiglie, ci siano delle discussioni dovute ...