Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il giudice competente, in ipotesi di opposizione all'esecuzione, posteriore alla notificazione della Cartella esattoriale. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla validità o meno della notifica della Cartella esattoriale a contribuente deceduto, clicca qui.

Grazie all'introduzione del condono fiscale, ben presto i pagamenti arretrati di multe e cartelle esattoriali non saranno più un problema.

Tasse rinviate, spunta il condono. Sanatoria da 5 miliardi per le imprese

Non solo pagamenti a rate: nell’ultimo decreto c’è un fondo per cancellare gli arretrati nel 2021. Una nuova rottamazione delle cartelle potrebbe portare liquidità fresca alle casse dello Stato ...

Non solo pagamenti a rate: nell'ultimo decreto c'è un fondo per cancellare gli arretrati nel 2021. Una nuova rottamazione delle cartelle potrebbe portare liquidità fresca alle casse dello Stato ...