Andrea Passalacqua nuovo Dg di bluebird bio Italia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)nominato direttore generale per l’dibio, biotech specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie cellulari e geniche sperimentaliè stato nominato direttore generale dibio, l’affiliatana dell’innovativa società biotech, con headquarter a Cambridge, MA, negli Stati Uniti, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie cellulari e… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Passalacqua

Primaonline

Andrea Passalacqua nominato direttore generale per l’Italia di bluebird bio, biotech specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie cellulari e geniche sperimentali Andrea Passalacqua è st ...

A1 – Broni, domani di scena il recupero contro Ragusa

Mercoledì 2 dicembre, con palla a due alle ore 20.30, al PalaBrera (porte chiuse) va in scena il recupero della 6ª giornata tra PF Broni 93 e Passalacqua Ragusa, rinviata lo scorso 1° novembre per alc ...