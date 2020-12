“Sono stata la prima”, Maria Teresa Ruta spiazza su Maradona (Di martedì 1 dicembre 2020) Maradona, il ricordo di Maria Teresa Ruta commuove il web dopo l’annuncio della morte del grande campione argentino: il suo racconto stupisce i fan, “Gli devo tutto.” Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha avuto l’amaro compito di annunciare ai concorrenti la morte di Diego Armando Maradona, una notizia appresa con estrema tristezza da parte di tutti. La più colpita è certamente Maria Teresa Ruta, la prima donna al mondo ad intervistarlo. I due erano legati da un’amicizia che andava oltre il campo: “Ci siamo visti privatamente. I fotografi non ci hanno mai beccato. Eravamo amici.” Poi ha voluto ricordare un aneddoto che nessuno conosceva: “È grazie a lui se ho iniziato a scrivere sulla carta stampata.” Si accorsero della ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020), il ricordo dicommuove il web dopo l’annuncio della morte del grande campione argentino: il suo racconto stupisce i fan, “Gli devo tutto.” Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha avuto l’amaro compito di annunciare ai concorrenti la morte di Diego Armando, una notizia appresa con estrema tristezza da parte di tutti. La più colpita è certamente, la prima donna al mondo ad intervistarlo. I due erano legati da un’amicizia che andava oltre il campo: “Ci siamo visti privatamente. I fotografi non ci hanno mai beccato. Eravamo amici.” Poi ha voluto ricordare un aneddoto che nessuno conosceva: “È grazie a lui se ho iniziato a scrivere sulla carta stampata.” Si accorsero della ...

