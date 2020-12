Nuovi fondi alle imprese sicure (Di martedì 1 dicembre 2020) Via libera al bando Isi 2020 per i finanziamenti della sicurezza sul lavoro. L'avviso dell'Inail è stato pubblicato ieri sulla gazzetta ufficiale n. 297/2020 e indica in 211.226.450 euro i fondi a disposizione delle imprese, con eccezione di quelle agricole (destinatarie dello specifico bando Isi agricoltura 2019/20, ... Leggi su italiaoggi (Di martedì 1 dicembre 2020) Via libera al bando Isi 2020 per i finanziamenti dellazza sul lavoro. L'avviso dell'Inail è stato pubblicato ieri sulla gazzetta ufficiale n. 297/2020 e indica in 211.226.450 euro ia disposizione delle, con eccezione di quelle agricole (destinatarie dello specifico bando Isi agricoltura 2019/20, ...

Il Ristori-quater amplia ancora la platea dei destinatari degli aiuti per il contenimento della crisi economica dovuta al Covid-19 e destina ulteriori risorse ai relativi capitoli di spesa. Dallo sche ...

