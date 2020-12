Morto Humberto Biondi | il giornalista che intervistò Maradona da bambino

Leggi su dailynews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Ho due sogni: il primo è giocare i Mondiali, il secondo è vincerli”. Iconiche parole di un, Diego Armando, intervistato in un campetto di Villa Fiorito. Il resto della storia lo conoscono tutti, così come ormai quasi tutti conoscono il video in questione, divenuto esso stesso iconico. Quel bimbo davanti alla telecamera possedeva L'articolo