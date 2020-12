Massimiliano Morra a Verissimo: “L’Ares Film mi ha licenziato senza un motivo, sono andato in depressione” (VIDEO) (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di oggi di Verissimo, di sabato 28 novembre, è andata in onda l’intervista che Massimiliano Morra ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin. Il giovane ha parlato della sua esperienza al GF Vip, del suo rapporto con Adua e con l’Ares Film. Durante l’intervista, però, sono emerse delle rivelazioni inaspettate, in quanto l’attore ha ritrattato la precedente versione raccontata nel reality show in merito all’agenzia per cui lavorava. Il ragazzo, infatti, ha detto di essere molto devoto ai suoi ex datori di lavoro, tuttavia, a causa loro è crollato in una forte depressione. Vediamo i motivi. Le dichiarazioni di Massimiliano Morra sull’Ares Film Massimiliano Morra a Verissimo ha dichiarato ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di oggi di, di sabato 28 novembre, è andata in onda l’intervista cheha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin. Il giovane ha parlato della sua esperienza al GF Vip, del suo rapporto con Adua e con l’Ares. Durante l’intervista, però,emerse delle rivelazioni inaspettate, in quanto l’attore ha ritrattato la precedente versione raccontata nel reality show in merito all’agenzia per cui lavorava. Il ragazzo, infatti, ha detto di essere molto devoto ai suoi ex datori di lavoro, tuttavia, a causa loro è crollato in una forte depressione. Vediamo i motivi. Le dichiarazioni disull’Aresha dichiarato ...

