Basket | Serie A 2020-2021 | per Brescia vicina la firma con coach Buscaglia

Cambio in panchina per la Germani Brescia. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società lombarda ha deciso per l'esonero di Vincenzo Esposito ed al posto dell'allenatore campano arriverà Maurizio Buscaglia, che ritorna su una panchina di Serie A dopo le esperienze con Reggio Emilia, con cui rescinderà il contratto, e soprattutto Trento. Buscaglia è attualmente il commissario tecnico dell'Olanda, nazionale con la quale è in piena lotta per qualificarsi agli Europei 2022, nonostante la sconfitta di misura contro la Turchia. L'allenatore pugliese è stato dal 2010 al 2019 sulla panchina di Trento, centrando le promozioni prima in A2 e poi in A, arrivando a giocare con la squadra trentina anche la finale Scudetto (sconfitta in gara-6 contro Milano). Esposito paga un avvio di stagione davvero complicato.

Le vicissitudini finanziarie della squadra della Capitale, che già avevano rischiato di far saltare l’iscrizione al campionato e che nelle scorse settimane avevano messo in stato d’agitazione i ...

Marco Belinelli non vede l'ora di scendere in campo con la maglia della Virtus Bologna. Dopo aver firmato un triennale con le V Nere, l'ex stella NBA conta i giorni che lo separano dal suo rientro nel ...

Marco Belinelli non vede l'ora di scendere in campo con la maglia della Virtus Bologna. Dopo aver firmato un triennale con le V Nere, l'ex stella NBA conta i giorni che lo separano dal suo rientro nel ...