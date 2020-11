Le più belle canzoni italiane del 2020 (finora...) (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 2020 sarà ricordato come un annus horribilis anche per la musica, privata, a causa della pandemia, dei grandi concerti negli stadi e nei palasport, tutti rimandati di almeno un anno. Come è ben noto, gli artisti oggi guadagnano quasi esclusivamente della loro attività live, poiché la musica fisica vende sempre di meno, mentre quella digitale offre compensi a dir poco modesti. Le normative anti Covid-19 permettono adesso lo svolgimento di concerti al chiuso con un massimo di 200 spettatori e all'aperto con un massimo di 1.000 spettatori, opportunamente distanziati, così alcune rassegne, nonostante le difficoltà logistiche, hanno ripensato i loro programmi con dei cartelloni adeguati al nuovo contesto. Naturalmente anche le proposte musicali italiane hanno risentito del periodo, con canzoni volutamente disimpegnate ed estive che ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilsarà ricordato come un annus horribilis anche per la musica, privata, a causa della pandemia, dei grandi concerti negli stadi e nei palasport, tutti rimandati di almeno un anno. Come è ben noto, gli artisti oggi guadagnano quasi esclusivamente della loro attività live, poiché la musica fisica vende sempre di meno, mentre quella digitale offre compensi a dir poco modesti. Le normative anti Covid-19 permettono adesso lo svolgimento di concerti al chiuso con un massimo di 200 spettatori e all'aperto con un massimo di 1.000 spettatori, opportunamente distanziati, così alcune rassegne, nonostante le difficoltà logistiche, hanno ripensato i loro programmi con dei cartelloni adeguati al nuovo contesto. Naturalmente anche le proposte musicalihanno risentito del periodo, convolutamente disimpegnate ed estive che ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY La gara del Mapei Stadium raccontata attraverso le immagini! ?? Tutte le foto più belle di questa… - RaiUno : “AD10S Diego” una serata speciale in ricordo di #DiegoArmandoMaradona con una raccolta delle più belle immagini che… - Pontifex_it : Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli… - lucy_esposito : RT @Milli19751: Qualunque cosa avvenga di Te & di me... #LaMiaPoesia @CasaLettori #HermannHesse #prosa - MistoArrosto : RT @Cristalsexy69: Buongiorno a tutti i porcellini... ieri sera mi avete inviato tante belle foto, ora sceglierò i più belli intanto gusta… -

Ultime Notizie dalla rete : più belle Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it