Vite in fuga, anticipazioni terza puntata: Silvia incontra Elio (Di domenica 29 novembre 2020) È arrivato al terzo appuntamento Vite in fuga, il family – thriller di Rai1 che narra le vicende della famiglia Caruana. La terza puntata va in onda domenica 29 novembre alle 21.25. Vite in fuga, anticipazioni trama terza puntata Episodio 5- Maggio: Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare. Episodio 6 – Udo: La ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 29 novembre 2020) È arrivato al terzo appuntamentoin, il family – thriller di Rai1 che narra le vicende della famiglia Caruana. Lava in onda domenica 29 novembre alle 21.25.intramaEpisodio 5- Maggio: Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini.nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che: un uomo di cui ci si può fidare. Episodio 6 – Udo: La ...

