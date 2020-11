Australia – Caldo estremo nel nuovo continente: superati i 47 gradi (Di domenica 29 novembre 2020) Un’intensa ondata di calore sta interessando ampie zone dell’Australia. Non è ancora estate e in Australia il Caldo è già estremo, con temperature che, nella giornata di ieri hanno superato addirittura i 47 gradi. Le stazioni meteo del Bureau di Meteorologia Australiano hanno registrato picchi di 47,5 gradi a Marree e di 47,4 gradi a Roxby Downs, località Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Un’intensa ondata di calore sta interessando ampie zone dell’. Non è ancora estate e inilè già, con temperature che, nella giornata di ieri hanno superato addirittura i 47. Le stazioni meteo del Bureau di Meteorologiano hanno registrato picchi di 47,5a Marree e di 47,4a Roxby Downs, località

La città australiana di Sydney ha avuto la sua notte di novembre più calda mai registrata, con temperature diurne di 40 gradi e una minima di 25,4 gradi. Lo riferisce la Bbc. (ANSA) ...

