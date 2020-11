Anticipazioni Gianni Schicchi diretto da Mario Monicelli in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 29 novembre 2020) Continuando con il palinsesto RAI 5, come da consuetudine, anche domenica 29 novembre alle ore 10 andrà inun’opera teatrale. Stavolta tocca a. Opera del 1998 Sebbene si tratta di un’allestimento risalente al 1998, l’opera diretta daper il Teatro Comunale di Firenze rappresenta una trasposizione di un episodio descritto nella divina commedia dantesca. E RAI 5 dà omaggio a Puccini così. Andrà cioè inun’opera ispirata al canto XXX dell’Inferno, girone in cui il sommo Dante fa l’incontro dinnato per il peccato di falsa testimonianza. In realtà parliamo di un’opera buffa che fu realizaata da Giacomo Puccini che affiancando alle altre due opere “Il Tabarro” e ...