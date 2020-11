Strada dei parchi, il Riesame annulla parte del sequestro di fondi disposto nell’ambito dell’inchiesta per mancata manutenzione (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Tribunale del Riesame di Teramo ha annullato parte del sequestro preventivo dei fondi che era stato disposto dal gip lunedì scorso nei confronti di amministratori e società della “Strada dei parchi” nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge vertici ed ex vertici della concessionaria della A24. Il gruppo Toto, a cui fa capo Strada dei parchi, in una nota spiega di aver accolto con soddisfazione l’ordinanza “che annulla interamente il sequestro di ingenti fondi dei suoi amministratori e, per la maggior parte (21,8 milioni circa su complessivi 26,7 milioni circa), il sequestro dei fondi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Tribunale deldi Teramo hatodelpreventivo deiche era statodal gip lunedì scorso nei confronti di amministratori e società della “deiche coinvolge vertici ed ex vertici della concessionaria della A24. Il gruppo Toto, a cui fa capodei, in una nota spiega di aver accolto con soddisfazione l’ordinanza “cheinteramente ildi ingentidei suoi amministratori e, per la maggior(21,8 milioni circa su complessivi 26,7 milioni circa), ildei...

