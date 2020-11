Eredità di Maradona: l’avvocato controlla ma è partita la guerra tra i parenti (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul conto di Maradona ci sarebbero solo 100 mila dollari, ma le proprietà sono molteplici: gioielli, terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires Purtroppo, come era lecito aspettarsi, è iniziata la guerra per spartirsi l’Eredità di Diego Armando Maradona. Come riporta il Corriere della Sera, quel che si sa è che il tesoro di Diego non è fatto di denaro contante, di cash. Si parla di non più di 100mila dollari sul conto, ma ci sarebbero anche diversi milioni di debiti. La conferma l’ha data Luis Ventura, giornalista argentino da sempre vicinissimo al Dieci: «Non aveva quasi più nulla sul conto in banca, è morto povero. L’enorme patrimonio accumulato con gli stipendi e con i cachet degli sponsor storici come la Puma sono stati sperperati a causa delle sue mani bucate e in gran parte sottratto da chi lo circondava ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul conto dici sarebbero solo 100 mila dollari, ma le proprietà sono molteplici: gioielli, terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires Purtroppo, come era lecito aspettarsi, è iniziata laper spartirsi l’di Diego Armando. Come riporta il Corriere della Sera, quel che si sa è che il tesoro di Diego non è fatto di denaro contante, di cash. Si parla di non più di 100mila dollari sul conto, ma ci sarebbero anche diversi milioni di debiti. La conferma l’ha data Luis Ventura, giornalista argentino da sempre vicinissimo al Dieci: «Non aveva quasi più nulla sul conto in banca, è morto povero. L’enorme patrimonio accumulato con gli stipendi e con i cachet degli sponsor storici come la Puma sono stati sperperati a causa delle sue mani bucate e in gran parte sottratto da chi lo circondava ...

