Emiliano: Rt Puglia 1,06. Parte nella regione il servizio di ossigenoterapia liquida domiciliare Possono prescriverla i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

Di seguito un comunicato diffuso dalla regione Puglia: Il Dipartimento Politiche della Salute comunica che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta Possono prescrivere l' ossigeno terapia liquida domiciliare, normalmente finora riservata ai medici specialisti: è infatti attiva la disposizione per la deroga. La prescrizione in deroga è anche sostitutiva dell'ossigenoterapia gassosa, è solo per i pazienti affetti da Covid 19 curati a domicilio ed è prevista fino al 31.1.2021. Gli assistiti potranno contare sul servizio di Home care a domicilio, con fornitura di bombole di ossigeno liquido, boccagli, erogatori, sondini, umidificatori

